Runa & Co slo tilbake i EM

Alle målene kom før pause, så altajenta Runa Lillegård fikk dermed ikke være med på målfesten.

Hun kom inn på spissplass et kvarter ut i 2. omgang, da kampen i praksis var kjørt. Rune hadde en relativt stor sjanse, men skuddet gikk like over høyre kryss.

Etter å ha blitt filleristet 0-5 av Nederland i åpningskampen, trengte Norge seier mot vertsnasjonen. Spesielt etter at Frankrike hadde slått nettopp Nederland tidligere på dagen.

Og de norske damene innfridde. De feide vertsnasjonen av banen og vant 4-0 etter scoringer av Emilie Bragstad, Anna Langås Jøsendal, Jenny Røsholm Olsen og Rikke Bogetveit Nygaard.

Dermed lever håpet om avansement for laget som før mesterskapet uttalte at målet er å nå finalen. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp, og der er trolig kun seier godt nok.

Skulle Skottland på overraskende vis slå Nederland, vil ett poeng være nok for Norge.