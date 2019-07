sport

Etter å ha slått Kärra KIF 4-2 i 32-delsfinalen og beseiret Alingsås IF etter straffesparkkonkurranse i 16-delsfinale, møtte Alta IFs G18-lag Norcal Premier PDP fra USA i 8-delsfinale i A-sluttspillet fredag formiddag. Det så lenge ut som at det måtte ekstraomganger og mulig straffesparkkonkurranse til for å skille lagene. Men fem minutter før full tid sendte Jørgen Hammari delegasjonen fra Alta til himmels med nettsus fra ellevemetersmerket. Amadeus Arnesen ble felt, og Hammari satte straffen sikkert i mål. Dermed er Alta IF klare for kvartfinale i Gothia cup 2019.

– Det har gått over all forventning. Vi spilte to knokkelkamper på dårlige gressbaner i går, og det tok skikkelig på. Men guttene leverte nok en imponerende forestilling i dag. Laget vi møtte besto av de beste spillerne fra tre ulike klubber i Los Angeles, men vi matchet dem og stakk av med seieren. Dette er stort, kommenterer Alta IF-trener Roger Hammari.

Hammari forteller at 8-delsfinalen var tett og spennende.

– Vi spilte godt i første omgang. Etter pause tok de mer og mer over, men vi hadde noen farlige overganger. Vi har vært gode på dødballer i denne turneringen, og straffesparket vi ble tildelt kom etter et hjørnespark. Troppen består av 16 spillere, og alle har bidratt til suksessen. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med det guttene har prestert så langt, sier Alta IF-bossen.

Det amerikanske laget de møtte hadde bare sluppet inn ett mål i turneringen før Jørgen Hammari fant veien til nettmaskene. I kvartfinalen venter nok et sterkt lag. Da er det Kharis Sports Academy fra Ghana som er motstander.

– Foruten oss er det bare akademilag igjen i G18-klassen. Vi er det eneste skandinaviske laget som fortsatt er med. Vi vet at det blir veldig tøft å ta seg videre, men vi skal gjøre vårt beste. Det er jo nettopp opplevelser som dette man søker som fotballspillere. Det er dette de trener for året rundt. Guttene har fått verdifulle erfaringer, og det er fremdeles ikke over.

Allerede klokken 14.40 fredag ettermiddag er guttene i gang igjen.

– Det er knalltøft. Vi skal spise litt og slappe av så godt vi kan, så er det rett tilbake til arenaen. Kampprogrammet er helt ekstremt, fastslår Hammari.

Skulle Alta IF vinne denne kampen venter semifinale klokken 20.10 fredag kveld. Finalen spilles på Gamla Ullevi på lørdag.

Røk ut i 16-delsfinalen

For de øvrige lagene fra Nordlysbyen er imidlertid fotballeventyret over for denne gang.

Etter å ha tatt seg videre til A-sluttspillet vant Alta IFs J16-lag 3-1 over amerikanske Scandia United SA i 16-delsfinalen. Men da Viborg Q fra Danmark sto på motstatt banehalvdel i 8-delsfinalen var det game over. Danskene vant hele 7-0 og sørget for en brå turneringsslutt for Alta-jentene.

BUL stilte med tre lag i årets utgave av Gothia cup, og alle tok seg videre til A-sluttspillet. Dessverre tok det ikke lang tid før lagene var elimimert. BULs G18-lag, som imponerte stort i gruppespillet, kom lengst. De slo Mölndal Fotball 6-3 i 32-delsfinalen, men tapte 2-4 mot University of Pretoria fra Sør-Afrika i 16-delsfinalen.

BUL G16 gikk gjennom gruppespillet uten poengtap, men i 32-delsfinalen mot Lørenskog IF 1 var det slutt på moroa. Søringene vant 6-3 og tok seg videre på BULs bekostning. BUL J15 takket også for seg i 32-delsfinalen. De tapte 2-4 mot HGH Halmstad.