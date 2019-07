Eventyret tok slutt

sport

Alta IF var det eneste skandinaviske laget som tok seg videre til kvartfinalene i G18-klassen i Gothia cup. Det skjedde fredag formiddag, da Jørgen Hammari scoret kampens eneste mål i oppgjøret mellom Alta IF og amerikanske Norcal Premier DPD.

Klare for kvartfinale Jørgen Hammari ble matchvinner for Alta IF i sluttminuttene.

Noen få timer senere var det klart for kvartfinale mot Kharis Sports Academy, og for første gang i turneringen gikk Roger Hammaris gutter målløse av banen. Ghaneserne scoret to ganger og tok seg videre til semifinale med 2-0 over Alta IF.

Dermed er samtlige Alta-lag slått ut av turneringen.