Suksess for 18-årslagene

Torsdag startet sluttspillet i Gothia cup 2019, og samtlige deltakende lag fra Alta hadde tatt seg videre til A-sluttspillet. To av lagene røk ut torsdag fotmiddag, noe vi kommer tilbake til. Men for Alta IF og BULs 18-årslag ble det avansement til 16-delsfinalen i en av verdens største alderstemte fotballturneringer.

Alta IFs G18-lag har bøttet inn mål i gruppespillet, og fortsatte de gode offensive taktene i 32-delsfinalen mot svenske Kärra KIF torsdag formiddag. Scoringer av Hikmat Nazari (2), Tom Emaus (2) og Jørgen Hammari sørget for en råsterk 5-2-seier, og Alta-guttene er dermed klare for 16-delfinale. Det er fortsatt ikke klart hvem som blir motstander, men kampen spilles torsdag klokken 19.30.

– Artig fotballkamp

Også BULs G18-lag opplever suksess i Gothia cup. Etter å ha vunnet tre av tre mulige kamper i gruppespillet møtte de svenske Mölndal Fotboll i 32-delsfinalen. Dette ble en svært målrik affære som BUL til slutt vant 6-3.

– BUL-guttene klinket til med seier i en fartsfull og artig fotballkamp. Mölndal tok ledelsen etter nydelig spill tidlig i første omgang. BUL svarte raskt med scoringer av Kristian Rasmussen og to ganger Pål Even Heggelund i første omgang. Det ble nerver i BUL-leiren da Mölndal reduserte til 2-3 tidlig i andre omgang, men BUL-guttene holdt hodet kaldt og fikk satt inn scoringer ved Markus Arntzen og Eimund Larsen. På slutten scoret Mölndal én gang før Heggelund satte inn BULs siste scoring, forteller Terje Falsen.

BUL G16 er dermed videre i turneringen og spiller 16-delsfinale mot Universitet of Pretoria fra Sør-Afrika torsdag ettermiddag. Kampen sparkes i gang klokken 16.10.

Game over for BUL G16 og J15

For de to andre Alta-lagene som var i aksjon torsdag formiddag gikk det ikke like bra. BUL G16-lag møtte Lørenskog IF 1 i 32-delsfinalen og tapte 3-6. Peder Brekke, Simon Sommerli og Even Romsdal scoret målene for BUL.

Også BULs J15-lag er ute av turneringen. De møtte HGH Halmstad i 32-delsfinalen og tapte 2-4. Ane Engelstad Iki scoret BULs andre mål. A-sporten har ikke fått opplyst hvem som var bossekopingenes første målscorer i kampen.

Én 32-delsfinale gjenstår fremdeles. Alta IF J16 skal måle krefter med amerikanske Scandia United SA i 32-delsfinalen som starter klokken 12.20. A-sporten kommer tilbake med resultatet i denne matchen.