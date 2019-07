– Vi møtte våre overmenn i denne kampen

sport

18-åringene fra BUL har imponert i Gothia cup, men torsdag ettermiddag møtte de sine overmenn i 16-delsfinalen. De fikk en aldri så liten leksjon til tross for at de holdt målet rent lenge.

– Vi røyk ut mot Sør-Afrikanske Universitet of Pretoria. Det ble tidlig klart at vi møtte et bedre lag, medgir Terje Falsen i BUL.

Sør-Afrikanerne imponerte nemlig med innsats, fart, teknikk og styrke fra start.

På tross av dette klarte BUL å holde 0-0 til litt ut i andre omgang. Da scoret Pretoria. Lufta gikk da litt ut av ballongen og sørafrikanerne ga seg ikke før det sto 4-0.

– Resultatet var helt greit. BUL møtte et bedre lag og kan derfor ikke være skuffet, melder BUL fra Gøteborg.