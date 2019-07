Kapret andreplass i Myggjakten

sport

For en drøy uke siden startet den såkalte Myggjakten i Sverige. Disse tre arrangementene samler noen av de beste motocrosskjørerne i Sverige, Norge og Finland, og Alta motorsportklubb var representert.

Mats Berg, Marius Berg og Edvard Oliver Simensen stilte alle til start i Örnsköldsvik, Njurunda og Härjedalen i tidsrommet 6.- til 14. juli sammen med Joakim Nørgård Olaisen fra Nordreisa.

Alta-kjøreren som gjorde det aller best i sammendraget var Mats Berg. Unggutten innkasserte 199 poeng på disse tre løpene, og ble bare slått av svenske Noah Englund. Han vant to av tre løp og endte på 207 poeng. Mats Berg holdt unna for Kasper Østby og Gustav Johansson, som hadde henholdsvis 194 og 193 poeng.

Edvard Oliver Simensen kjørte også i klasse U17, og ble nummer seks med 176 poeng. Joakim Nørgård Olaisen endte på niendeplass med 173 poeng. Det var totalt 27 kjørere i denne klassen.

Marius Berg ble nummer 17 i klasse MX2. Her deltok 30 kjørere.

Altaværingene har nå satt kursen lenger sør, der de skal delta i Dalacrossen. Også dette er en konkurranse med flere løp.