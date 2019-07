Gir premiene til hjembyen

sport

Byens store skihelt Vegard Ulvang (55) har nemlig donert hele premiesamlingen til hjembyen. Den blir å finne på Grenselandsmuseet, skriver VG.

– Det er helt fantastisk, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap), som bekrefter gladnyheten overfor avisa.

Det var her Ulvang la grunnlaget for sin skikarriere. Fortsatt har han hytte i Sør-Varanger.

– Vi er forferdelig stolte over at han vil ha den utstilt her. Den kommer til å stå i Grenselandmuseet ved førstevannslia, akkurat der Vegard trente da han var gutt. Det blir en veldig symbolsk plassering av premiesamlingen hans, sier Rafaelsen til VG.