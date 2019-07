Cruiset til A-sluttspillet

sport

Som A-sporten skrev på mandag ble det 1-0-seier over tyske FC Este 2012 i første kamp. Bossekopingene fortsatte i samme stil da Irshad Football Club fra Libanon ble slått 2-0 dagen etter, og i morges forlenget de seiersrekka med 4-0-seier over svenske Jonsereds IF. Pål Even Heggelund (2), Kristian Rasmussen og Natnael Kidane scoret målene for BUL i onsdagens triumf på svensk jord.

Suveren puljeseier

Med ni poeng og 7-0 i målforskjell ble det suveren puljeseier for BUL, som dermed møter et toerlag i første utslagsrunde i A-sluttspillet. Hvem som blir motstander er fortsatt ikke klart.

– BUL-guttene slo Jonsereds fra Gøteborg 4-0 i den siste gruppespillkampen. Kristian Rasmussen scoret etter bare ett minutts spill, og etter det hadde BUL full kontroll på kampen. Midtveis i andre omgang scoret Natnael Kidane. Pål Even Heggelund satte inn de to siste målene. Dermed vant BUL gruppa med tre seire og uten å slippe inn mål. Sluttspillet begynner i morgen, opplyser BULs «pressetalsmann» Terje Falsen.

Tre strake triumfer

Også BULs G16-lag gikk gjennom gruppespillet uten å avgi poeng. Etter å ha slått Academy Elite fra Mexico 3-1 på mandag slo de Walddörfer SV 3-2 på tirsdag. Bjørn Kyrre Olsen, Eirik Bang Røde og Peder Brekke senket det tyske laget. De møtte Enebybergs IF onsdag ettermiddag og vant 2-1. Her var det Viljar Litlabø Christiansen og Tobias Vist som scoret målene.

BUL G16 møter Lørenskog IF 1 i 32-delsfinalen. Kampen har avspark torsdag klokken 09.00.

Bossekopingenes siste deltakende lag i Gothia cup er BUL J15. De fikk en litt tøffere start på turneringen, men tok seg inn. Etter 1-1 mot Håbo FF på mandag ble det 1-3-tap mot amerikanske Global Premier Soccer. Tuva Bertine Skaret Monsen scoret BULs trøstemål.

Men de blåkledde altaværingene vant 1-0 mot Nässjö FF 2 i siste gruppekamp onsdag ettermiddag og tok seg videre til A-sluttspillet som toer i pulja. Malin Berg Johansen ble matchvinner.

BUL møter HGH Halmstad i 32-delsfinalen. Kampen har avspark torsdag klokken 10.10.

Tapte siste gruppekamp

Alta IFs G18-lag var allerede klar for A-sluttspillet etter å ha slått Tramway FC og Gwinnett SA med solide sifre, og jaktet gruppeseieren i onsdagens toppkamp mot Mossens BK. Svenskene ble imidlertid litt for sterke og vant 2-1. Johan M. Gaup scoret Alta IFs mål.

Alta IF G18 møter svenske Kärra KIF i 32-delsfinalen. Kampen har avspark torsdag klokken 10.10.

Alta IFs J16-lag topper pulja etter to kamper. De slo Gimonäs Umeå IF på mandag og spilte 0-0 mot Wellington United Diamonds i går. Med poeng i siste gruppekamp mot Eskilsminne IF sent onsdag ettermiddag er Alta-jentene sikret plass i A-sluttspillet.