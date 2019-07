Satte konkurrentene grundig på plass

sport

Sist helg ble norgesmesterskapet i roadracing arrangert. Både fredag og lørdag var det NM-konkurranser ved Arctic Circle Raceway i Mo i Rana, og altaværingen Yngve Kristoffersen hadde tatt med seg sønnen Håkon og motorsykkelen for å kjøre løp. Dessverre førte isjiassmerter til at 56-åringen måtte droppe deltakelse i klassen han vanligvis deltar i. Men han hadde lyst til å konkurrere, og stilte til start i klassen «Free for All», selv om denne ikke hadde NM-status.