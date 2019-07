Jakter finale i EM-sluttspillet

sport

– Jentene ønsker å kjempe om den gjeveste pokalen, og jeg støtter deres mål om å gå til en EM-finale. Det er veldig naturlig for den spillergruppa her å sikte seg mot en finale etter at mange av disse spillerne har vært med på å tape to semifinaler, det er et naturlig neste steg for dem. Samtidig er alle klar over at det første steget og det vi har fokus på nå er å gå videre fra gruppa, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

Dersom laget tar seg videre fra gruppen og kommer til en semifinale sikrer de seg en plass til VM neste år. Men landslagstreneren forteller at fokuset er fullt og helt på det som skal skje i Skottland.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha fokus på at det er et EM-sluttspill vi spiller. Lykkes vi med den målsettingen så vil konsekvensen være at vi når et VM-sluttspill.

Alta-jenta Runa Lillegård er en del av den norske troppen som skal i aksjon i Skottland. Hun kan fort få en plass i startoppstillingen i Norges første EM-kamp, som er oppgjøret mot Nederland tirsdag ettermiddag. Kampen starter klokken 17.00 norsk tid. En av Lillegårds angrepsskolleger er Olaug Tvedten, som sier følgende dagen før det braker løs:

– Jeg føler vi har en veldig bra tropp i år. Vi er veldig gode på gjenvinning, så har vi mange gode kvaliteter offensivt med hodespillere, gode pasningsføtter og løpskapasitet. Så har vi et veldig bra samhold, det er det som gjør at vi har troen på at vi kan nå langt.

Tvedten får støtte av landslagstreneren som mener det gode forsvarsspillet sammen med den uforutsigbare angrepsstilen gjør at laget vil være en trussel mot alle de møter i mesterskapet.

– Vi har et lag som har utviklet et godt forsvarsspill, hvor vi behersker ulike presshøyder i spillet vårt. Vi har blitt mye bedre til å spille oss ut av trange situasjoner og press fra motstander rett etter vi har vunnet ballen, også har vi veldig mange spennende offensive spilltyper med ulike spissferdigheter, sier Lexerød.

– De har ferdigheter som jeg synes vi har satt sammen på en måte som gjør at de får brukt ferdighetene sine godt, sånn at vi har ulike måter vi kan angripe på. Vi kan angripe bredt i banen for å slå innlegg, vi kan angripe direkte i bakrom, vi kan angripe i mellomrom og det gjør oss uforutsigbare i angrepsspillet, fortsetter han.

Norge skal også møte Skottland (fredag) og Frankrike (neste mandag) i gruppespillet.