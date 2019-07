Tore Reginiussen har bedt RBK avvente ny kontrakt

sport

Til tross for en unormalt svak vårsesong for Rosenborg å være, har Tore Reginiussen vært en av Eirik Hornelands aller beste spillere i hans første halvår som RBK-trener. Altaværingens nåværende kontrakt går ut ved årsskiftet, det betyr at forsvarsskjempen kan være inne i sin aller siste sesong på Lerkendal.