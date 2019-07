Alta IF retter ujevnheter i løpebanen på Aronnes: – Vil være klart i slutten av juli

sport

Den tradisjonsrike løpebanen ble for to år siden oppgradert av leverandørene Laiderz, noe som ikke foregikk uten komplikasjoner. Daværende Alta IF-leder Knut Krane kunne den gangen fortelle overfor Altaposten at de hadde oppdaget flere avvik i forhold til ujevnheter i banedekket og ikke hadde fått det de hadde bestilt.