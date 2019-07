Delt på midten i synet på konflikten i Sjakk-Norge

sport

Søndag skal kongressen i Norges sjakkforbund behandle saken som splitter sjakkmiljøet. Spørsmålet er om klubbene støtter Magnus Carlsen & Co. som vil at Norges Sjakkforbund skal inngå en sponsoravtale med bettingselskapet Kindred. Avtalen er verdt 50 millioner over fem år.

14 for, 12 imot

Ifølge nettsidene til Alta Sjakklubb er man delt i synet på saken. 14 av de stemmeberettigete over 14 år sier ja, mens 12 sier nei. Da har fem stemt blankt.

– Styret i Alta Sjakklubb har gjort en bred intern undersøkelse om hvor medlemmene står i forhold til den mulige avtalen mellom NSF og Kindred Group, opplyser leder Harald Mikalsen. Selv om det er uenighet går miljøet samlet videre.

Under tinget har eliteklubben fra nord to delegater på kongressen i helga

– En vil stemme for og en vil stemme mot, fastslår Mikalsen.

Får en tøff jobb

Magnus Carlsen og hans nyetablerte klubb Offerspill SK kan få en tøff jobb med å sikre flertall for sponsoravtalen med Kindred på søndagens sjakkongress. Det viser tall Aftenposten har hentet inn. Avisen har spurt samtlige sjakklubber i Norge om de skal på søndagens kongress i Larvik og hva de kommer til å stemme.

84 av 129 klubber har svart, og blant dem sier 78 delegater nei til avtalen, mens 59 sier ja. På ja-siden er blant annet de 41 delegatene Magnus Carlsens klubb Offerspill SK vil få ved fullt oppmøte på kongressen.