Thorir Hergeirsson kommer på besøk til Alta

Foredraget varer i halvannen time, og vil foregå på Scandic Alta onsdag 31. juli fra klokken 14.30. Under foredraget skal islendingen dele sine refleksjoner rundt trenerollen for håndballinteresserte altaværinger, det opplyser klubbrådgiver i Troms og Finnmark, Eirik Engelsen.

– Thorir kommer til Finnmark i forbindelse med en privat tur. Mads Stian Hansen, som jobber sammen med han på landslaget har invitert Thorir med på et halvannet time langt foredrag for håndballen i Alta. Det setter vi veldig stor pris på, dette blir bra. Det er kjempeartig å kunne få en slik ressurs i håndball-Norge til Alta for å dele sine erfaringer, sier Engelsen.

Klubbrådgiveren håper på godt oppmøte fra altaværingene til tross for fellesferie.

– Dette er en sjanse som ikke kommer hver dag, sier han.

– Er foredraget nyttig for både spillere og trenere?

– Det vil være spesielt relevant for trenere, men alle er selvfølgelig hjertelige velkommen. Jeg tror det vil være en interessant og læringsfull opplevelse for publikum, avslutter Engelsen.

Thorir Hergeirsson har ledet Norges kvinnelandslag i håndball i 10 år etter at han tok over sjefsrollen fra Marit Breivik i 2009. Fem ganger har den meritterte treneren blitt kåret til årets trener i verden. Han har også vært med på å ta håndballjentene til tre EM-gull, to VM-gull, og ett OL-gull.