Planen var å ikke fullføre, men Gunhild overrasket alle

sport

For to uker siden var det lite som tydet på at triathlon-løper Gunhild Berntsen skulle stikke av med seieren i Ironman-konkurransen i Haugesund. Da hadde hun akkurat skadet kneet sitt på trening. Det førte til at den spreke altaværingen ikke klarte å løpe noe som helst før konkurransestart i Haugesund.