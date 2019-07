Altajenter viser muskler på talentleir

sport

Denne uken deltar nemlig noen av Norges beste fotballjenter i alderen 14-16 på Equinors talentleir. Kine Kristensen Emaus og Alexandra Martnes fra Alta IF har spilt sammen med rundt 80 av Norges mest talentfulle jentespillere mellom 14 og 16 år.

Reiten er mentor

Blant de store forbildene som dukket opp der, var en av Norges landslagshelter, Guro Reiten, som nylig imponerte under VM i Frankrike. Hun er mentor for Morgendagens helter, det såkalte talentutvikilingsprogrammet. På leiren fikk Kine og Alexandra tips av den kommende Chelsea-proffen.

– Det er imponerende å se det nivået som disse jentene viser og det lover godt for de norske landslagenes fremtid. Jeg er imponert over den enorme lysten til å lære som Kine og Alexandra fra Alta har vist på Equinors talentleir. Jeg regner også med at A-landslagets prestasjoner under VM i Frankrike har inspirert dem ekstra mye, sier Guro Reiten i en pressemelding.

Ferdigheter og holdninger

Både J15-landslaget, ett skyggelandslag bestående av 15-åringer, samt et skyggelandslag med 16-åringer og to tropper med 14 år gamle talenter er tatt ut basert på ferdigheter, holdninger, læringsvilje og sosiale egenskaper.

– Felles for alle som er tatt ut er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. Vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

Kine har for øvrig flere talenter. Nylig kunne Alta fortelle om ungjenta som fikk en laks på 18,5 kilo i Altapostens laksekonkurransen.