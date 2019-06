BUL-guttene klare for finale i Piteå etter straffedrama

sport

BULs talentfulle gutter er født i 2005. Under Piteå Summer Games har de imponert stort, forteller Terje Falsen i BUL.

I semifinalen vant BUL 10-9 etter en dramatisk straffekonkurranse .

– Det var 4-4 etter ordinær tid og 5-5 etter ekstraomganger. Rett og slett en sinnssyk kamp, rapporterer Falsen

– Vi ledet 3-1, så snudde de og gikk opp til 4-3, før vi utlignet til 4-4. Glimt brente en straffe et minutt før slutt. Så ledet de 5-4 i ekstraomgangene, før vi fikk straffe og scoret i siste sekund, forteller Falsen om dramaet.

Finalen er kl.16.00.

BUL-guttene har feid all motstand av veien på turen. Det åpnet med en 4-2 seier mot finske Jaro, før svenske Kiruna og Gimonäs fra Umeå ble slått 6-2 og 3-0.

– Dermed ble det gruppefinale mot Stakkevollan. Den måtte BUL vinne, for å vinne gruppa. BUL lå under 3-2 til det var 3 minutt igjen, men de klarte å snu kampen i siste spilleminutt til en 4-3 seier. I 1/8 finalen mot finske Tervarit startet BUL dårlig og det så ut som de var sjanseløse, men de fant uante krefter og vant til slutt 5-3, forteller Falsen. I kvartfinalen var det ingen tvil. Fløya ble slått 5-1.

Et skår i gleden er det at laget mangler en av av guttene sine, nemlig William Kjeldsberg Sivertsen,

– Han kunne dessverre ikke være med siden han fikk påvist leukemi rett før turneringa. Han er på intensiv behandling på UNN. Guttene spiller for han, forteller Falsen. Og det er ingen tvil om at de gir absolutt alt for sin venn og lagkompis.