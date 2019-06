BUL G14 tok sølv i Piteå Summer Games

sport

BULs gutter 14-lag imponerte stort under helgas Piteå Summer Games i Sverige og tok seg helt til finalen i gutter 14-klassen. I finalen ble argentinske Tucuman for sterke, og vant 5-0 over BULs unggutter.

– Vi sitter igjen med en kjempegod følelse. Dette har vært et eventyr, det at vi gikk videre til A-sliuttspill var vi godt fornøyde med. Derfra har vi tatt kamp etter kamp, og plutselig var vi i en finale, det er jo helt fantastisk, sa BUL-trener Pål Brekke til iFinnmark etter kampslutt.

BUL-treneren vedgikk at finalemotstanderen var i en klasse for seg.

– De viste oss hvordan skikkelig fotball skal spilles, sa han videre til avisa.

Til tross for finaletapet kan unguttene være godt fornøyde med turneringen. Helt frem til semifinalen var det ingen lag som ga de nevneverdig motstand. BUL åpnet gruppespillet med en 4-2 seier mot finske Jaro, før svenske Kiruna og Gimonäs fra Umeå ble slått 6-2 og 3-0.

I gruppefinalen mot Stakkevollan lå de under 3-2 til det var 3 minutt igjen, men de klarte å snu kampen i siste spilleminutt til en 4-3 seier. I 1/8-finalen mot finske Tervarit ble det 5-3-seier. I kvartfinalen var det ingen tvil. Der ble Fløya slått 5-1.

Et skår i gleden for BUL-guttene var at de manglet en av lagkameratene sine under turneringa, nemlig William Kjeldsberg Sivertsen.

– Han kunne dessverre ikke være med siden han fikk påvist leukemi rett før turneringa. Han er på intensiv behandling på UNN. Guttene spilte for han, forteller BULs Terje Falsen. Og det er ingen tvil om at de ga absolutt alt for sin venn og lagkompis.