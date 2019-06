Vebjørn sprudlet i TIL-debuten: – Utrolig deilig

sport

TIL - Kirkenes 3-2:

Tidligere denne uken tok Vebjørn Atle Skorpen (22) overgang fra Alta IF til Tverrelvdalen. Skorpen har bøttet inn mål for Alta 2 i 4. divisjon denne sesongen. I hans første kamp for sin nye klubb fortsatte han målproduksjon med samme styrke.

– Det var utrolig deilig. Jeg hadde fire sjanser, og satt tre av de, mens den siste gikk i tverrliggeren, sier en glad og fornøyd tremålsscorer til A-sporten etter kampslutt.

Til tross for at hjemmelagets nysignering leverte varene fra første stund, førte gjestenes Jørgen Jerijjærvi laget fra Øst-Finnmark i ledelsen tidlig i kampen. Nevnte Skorpen svarte med å lure seg bak KIF-keeper Christian Osakwe som feilberegnet på et godt slått frispark av Svein OVe Thonmassen, dermed kunne Skorpen rolig sette inn sin første scoring som TIL-spiller i det åpne nettet, til stor jubel fra lagkameratene.

Blåtrøyene fra Sør-Varanger gikk opp i ledelsen nok en gang like før pause ved Jørgen Aleksandersen, men KIF kom fort ned på jorden igjen. Noen få minutter senere la Daniel Reginiussen ballen ned til Vebjørn Skorpen, som på hel volley smadret ballen mellom fingertuppene til keeperen og tverrliggeren.

– Det var et viktig mål og godt å se ballen gå forbi hanskene til keeperen. Det var ikke den beste avslutningen, men jeg er fornøyd med at den gikk inn, sier Skorpen.

Etter sidebytte fullførte 22-åringen hattricket sitt med et velplassert hodestøt fra fem meter. Hattrick-helten forteller at han er blitt tatt godt i mot i sin nye klubb.

– Jeg har spilt med mange på laget før, som Johnny (Mathis Utsi), Thorbjørn (Thoresen Mofoss), Svein Ove Thomassen, og Alexander Ellingsen. Jeg har mange gode kompiser her utfor banen, det er et veldig godt samhold i Tverrelvdalen som ikke nødvendigvis er like godt i andre klubber, forklarer Skorpen, som ser frem til å spille på lag med jevnaldrende og litt eldre spillere enn det han til daglig gjorde i Alta 2.

– Man blir kanskje litt lei av å være eldst på et lag over lengre tid. Det skal bli fint å spille med spillere som Svein Ove og Lasse Biti som er rutenrte og erfarne fotballspillere.

TIL-trener Kjetil Thomassen har bare lovord å komme med om sin nye signering.

– Han er helt avgjørende i dag. Vi trenger i alle fall ikke å angre på denne signeringen. Det Vebjørn leverer i dag er noe vi har savnet sårt denne sesongen. Kantene våre er de som har produsert flest mål for oss så langt i år, vi har lengtet etter en skikkelig targetman på topp, noe Vebjørn mestret fint i dag, sier han.