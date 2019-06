Scoret hvert sitt mål - bare Mads gikk videre i cupen

sport

Mens Mads Reginiussen og Ranheim møtte Brann på hjemmebane, gjestet 1.-divisjonsklubben Aalesund Tore Reginiussen og Rosenborg på Lerkendal. Bare én av de to fotballbrødrene fra Alta gikk jublende av banen etter sine respektive cupoppgjør i NMs fjerde runde.

Ranheim ledet 1-0 til pause etter at Brann hadde skapt trykk mot slutten av første omgang, men det tok ikke lang tid av annen halvdel før Ranheim hadde punktert kampen. I det 50. minuttet scoret Mads Reginiussen på et langskudd, mens Ola Solbakken økte til 3-0 ni minutter senere. Enda verre ble det for Brann etter ytterligere seks minutter, da Magnus Blakstad gjorde 4-0 med sin annen scoring for dagen.

RBK-fansen fikk ikke like mye å juble for. Tore Reginiussen utliknet til 1-1 og reddet ekstraomganger og straffekonkurranse for hjemmelaget, men en Alexander Søderlund-miss i straffekonken sendte Rosenborg ut av cupen.

– Jeg er utrolig stolt av spillerne og den utrolig innsatsen de legger ned. Dette er min første seier på Lerkendal som trener. Jeg mangler litt ord, kjenner jeg, sa Aalesund-trener Lars Bohinen til NRK etter kampen.

Ranheim møter Alta IFs divisjonskollega Fram på hjemmebane i kvartfinalen. De øvrige matchene er KFUM Oslo – Odd, Mjøndalen – Haugesund og Aalesund – Viking. Kampene spilles i september.