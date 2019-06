Ydmykende nederlag

sport

Odd 2 - Alta 5-0:

Alta IFs fotballherrer leverte en solid forestilling da Stabæk gjestet Finnmarkshallen i cupen torsdag i forrige uke. Det ble tap, men det var i hvert fall ingenting å utsette på innsatsen. Mandag var det klart for lagets siste kamp før fotballferien, og da var arbeidsinnsatsen totalt fraværende.

Scoringer av André Södlund og Marius Bustgaard Larsen sørget for 2-0-ledelse til Odd 2 ved halvtid, noe som fikk Alta IF-trener Bryant Lazaro til å gjøre to bytter i pausen. Dag Andreas Balto kom inn for Håvard Nome, mens Felix Adrian Jacobsen erstattet Gustav Severinsen. Det hjalp ingenting.

Markus André Kaasa, Tobias Lauritsen og Filip Møller Delaveris puttet ytterligere tre baller i mål, og det kunne faktisk sett enda verre ut. Hjemmelaget hadde nemlig flere gode scoringsmuligheter i tillegg til de fem målene. Alta IF produserte svært få sjanser og tapte helt fortjent.

Dette betyr at Alta IF stopper på 17 poeng på sine 11 første kamper. De er på sjetteplass - syv poeng bak serieleder Grorud. Odd 2, som sto med seks strake tap før Alta IF inntok Skagerak Arena, klatret over nedrykksstreken og er nå nummer ni med 12 poeng på 11 kamper.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas (Maris Eltermanis fra 80. min.) - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Simon Laugsand - Gustav Severinsen (Felix Adrian Jacobsen fra 46. min.), Christian Reginiussen, Håvard Nome (Dag Andreas Balto fra 46. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Kyle Spence