Vant siste kamp før ferien

sport

BUL - Polarstjernen 1-0:

Tre lag har utmerket seg i 2. divisjon kvinner avdeling 9 så langt. Tromsø IL, Tromsdalen og BUL kjemper om seriegull og retten til å spille opprykkskvalifisering. Lørdag var alle tre lagene i aksjon.

Tromsdalen og Tromsø møttes på TUIL Arena, og det var TIL som gikk seirende ut av toppkampen. De vant 2-0 og topper tabellen med 19 poeng på syv kamper. Birgitte Mannsverk Dahle & co er eneste lag som ennå ikke har tapt i serien denne sesongen.

På Breverud var det BUL og Polarstjernen som barket sammen. Hjemmelaget var store favoritter, men måtte virkelig slite for seieren. Camilla Krogh ble matchvinner på straffespark etter at Martine Romsdal hadde blitt felt.

BUL tapte borte mot Tromsdalen for to uker siden, og har dermed "bare" 16 poeng på sine syv første kamper. Men de er nummer to - tre poeng foran TUIL på tredjeplass. Tromsdalen har én kamp mindre spilt.

Dette var BULs siste kamp før fotballferien. Nå skal de ikke i aksjon igjen før 17. august. Da gjester Senja/Finnsnes Coop-banen i Bossekop.