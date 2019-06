Fant postene – men ikke midnattsola

sport

Det startet med et oppvarmingsløp i Maze på torsdag, men dette var ikke en del av selve Midnattsolgaloppen 2019 som arrangeres over tre dager i Alta akkurat denne helga.

Lager o-fest for 500 deltakere Nordlysbyen får besøk av orienteringsløpere fra hele verden.

Ironisk nok var det kun de 150 deltakerne som stilte til start i Maze som har fått oppleve midnattsola. Siden konkurransene startet i Alta fredag ettermiddag og kveld har det vært mørke, regntunge skyer over Nordlysbyen. Men ifølge værmeldingen er det i det minste gode muligheter for at deltakerne får et solgløtt når den tredje og siste konkurransen går av stabelen i Kaiskuru-området søndag formiddag.

– Vi kan dessverre ikke gjøre noe med været. Men selv om det regnet litt på fredag var det god stemning blant deltakerne, og de er jo godt vante til dårlig vær. Alt har gått som smurt så langt. Vi har gjort vårt beste for å få folk til å trives her i Alta, og det virker som at vi har lyktes godt med, sa løpsleder Kristin Tørum til A-sporten rett etter at de første utøverne hadde startet ut i skogen på lørdag. Både fredag og lørdag var det terrenget rundt alpinbakken i Rafsbotn som ble benyttet. Søndag forflytter de altså start- og målgang til Kaiskuru skistadion.

A-sporten kommer tilbake med mer stoff og flere bilder fra lørdagens løp på mandag.