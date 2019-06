Tror Alta IF kan slå Stabæk ut av cupen

sport

Alta har så langt lekt seg videre i cupen med 3-0 mot både Porsanger og Fløya. Torsdag kommer Stabæk på besøk til Finnmarkshallen, og NordicBet tror det kan bli avansement også mot Eliteserie-laget.

– Vi utelukker på ingen måte at Alta kan stå for en liten cupbombe når Stabæk kommer på besøk. Bæringene har ikke sett bra ut i Eliteserien, og det gir Alta alle tiders mulighet til å gå videre. Stabæk er favoritter, men oddsen på Alta-seier hadde normalt vært mye høyere, forteller Christer Johansen, som jobber med odds på norsk fotball for spillselskapet.

Bryant Lazaro gleder seg stort til sitt første skikkelige cupeventyr som Alta IF-sjef.

På oddslistene til NordicBet blir Alta gitt en odds på 4,65. Det tilsvarer en sannsynlighet på like over tjue prosent for seier. Uavgjort gir 4,25, mens Stabæk-seier gir 1,60 ganger innsatsen.

Stabæk spilte sist mandag bunnoppgjør hjemme mot Tromsø på Nadderud. Det var en kamp bærumslaget tapte 0-1. Altas forrige oppgjør var 3-1-seieren mot Elverum på søndag. En dags ekstra hvile for Alta-spillerne tror Johansen kan ha noe å si før cupoppgjøret.

Stavanger neste for Alta IF-spillerne - men først må det gjøres en jobb i Finnmarkshallen.

– Stabæk har en av de tynneste troppene i Eliteserien, og kommer nok til å stille med flere av spillerne som spilte mandag. De reiser til Alta med tynnslitt selvtillit og trenger en positiv opplevelse nå. De kommer nok til å satse på å ta seg videre i cupen. Da spørs det hvor godt de kjenner mandagskampen i både beina og hodet, sier NordicBet-mannen, og fortsetter:

– Jönsson er også tilbake som Stabæk-trener, men han har en stor jobb foran seg, og det vil nok ta tid før han får satt sitt preg på laget. Det er nok en fordel for Alta. Stabæk er likevel favoritter, men sjansen for en cupbombe er helt klart til stede, sier han.