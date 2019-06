TIL-damene unngikk tap mot Porsanger

sport

TIL - PIL 2-2:

Onsdag kveld ble det spilt to kamper i 2. divisjon kvinner avdeling 9. Tromsø vant 4-0 hjemme mot Polarstjernen og rev BUL ned fra tabelltoppen. Nå er det Birgitte Mannsverk Dahle & co er avdelingens beste lag. Den andre kampen var oppgjøret mellom Tverelvdalen og Porsanger, som ble spilt på Sparebank1 idrettspark i Dalen.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Liv Charlotte Thomassen, og stillingen sto seg til pause. Gjestene fra Lakselv snudde kampen med to scoringer tidlig i andre omgang, men maktet ikke å forsvare ledelsen helt inn. Innbytter Ida Marie Mannsverk Jørgensen satte inn 2-2 fra kloss hold ti minutter før slutt, og sørget for at lagene fikk med seg ett poeng hver.

TILs nye angrepsspiller Katelin May Pell fikk for øvrig sin debut onsdag kveld. Hun måtte forlate banen med krampe i begge bein midtveis i andre omgang.

Porsanger og Tverrelvdalen er nummer seks og syv i avdelingen. Begge har fire poeng. Senja/Finnsnes ligger sist (åttendeplass) med tre poeng. Tverrelvdalen møter Senja/Finnsnes på bortebane i neste kamp, som spilles lørdag 29. juni.