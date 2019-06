La oss vise Bryant Lazaro at vi kan

sport

I dag er det torsdag. Til vanlig en hvilken som helst fjerde dag i uka som forteller deg at de tyngste dagene er forbi og at helgekosen nærmer seg. Men ikke i dag. I dag er det nemlig cuptorsdag i Nordlysbyen, og Alta IFs fotballherrer skal møte eliteserielaget Stabæk hjemme i Finnmarkshallen. Det er en begivenhet som jeg håper at så mange altaværinger som mulig både får med seg og tar aktiv del i.

Det er nemlig i hjemmekampene i norgesmesterskapet at Alta IF og Alta-publikummet har sine beste minner fra. Hvem kan vel glemme Tore Reginiussens fantastiske matchvinnerscoring i sluttsekundene i andre ekstraomgang mot mektige Tromsø IL i 2005? Her snakker vi om et eliteserielag bestående av stjerner som Ole Martin Årst, Lars Iver Strand, Bjørn Johansen, Morten Pedersen og Hans Åge Yndestad. Eller da Alta IF nedsablet Bodø/Glimt med hele 3-0 fire år senere, og det sure 0-1-tapet mot Molde i den påfølgende runden? For ikke å snakke om 1-0-seieren over Tromsø i 2011? Senest i fjor var det cupfeber i Alta da Tromsdalen ble sendt på ræva ut i andre runde, og Tromsø måtte ha ekstraomganger for å vinne uka etter.

Jeg føler at det er i nettopp disse kampene altaværingene viser seg fra sin absolutt beste side. Jeg skjønner godt at Finnmarkshallen ikke fylles til randen når Alta IF spiller hjemmekamper i serien annenhver uke. Det krever et spesielt engasjement og interesse i en tid hvor valgmulighetene er enorme. Men når eliteserielagene gjester Nordlysbyen én til to ganger i året er Alta-folket utrolig flinke til å mobilisere for å gi byens fremste stolthet på fotballbanen den støtten de trenger og fortjener etter å ha kommet såpass langt. Tredje- og fjerderundekamper i byens storstue er en festaften for store og små, og jeg håper inderlig at altaværingene tar oppgaven på høyeste alvor også denne gangen.

Eller kanskje spesielt denne gangen.

I år er det nemlig amerikanske Bryant Lazaro som er klubbens hovedtrener, og han har hørt de mange historiene om uforglemmelige cupkvelder. Nå får han en unik sjanse til å oppleve det selv, og det hadde vært utrolig moro hvis Altas befolkning kunne gi han og spillerne en opplevelse helt utenom det vanlige. La oss vise Bryant Lazaro at vi er i stand til å lage en cupfest som aldri vil bli glemt. Stabæk har vært svake i Eliteserien i år, noe som gir Alta IF en fantastisk mulighet til å detonere en cupbombe og ta seg videre til fjerde runde, der Viking og Rune Repvik venter på SR-Bank Arena i Stavanger allerede i neste uke.

Kveldens kamp vises både på NRK tv og statskanalens nettsider, men oppgjør som dette skal nytes live hvis man har mulighet til det. Tenk å vise hele Norge, og ikke bare Bryant Lazaro, at Alta og Finnmarkshallen er det beste stedet å være i hele verden akkurat i dag. I kamper som dette trenger man ikke å være en svoren Alta IF-supporter for å møte på kamp. Det holder lenge at man er en stolt altaværing som ønsker å vise hva som bor i oss når anledninger som dette dukker opp.

Vel møtt på kamp!

Av

Karl Eirik Steffensen

Sportsjournalist Altaposten