Fem elitelag røk ut

De fleste tredjerundekampene i norgesmesterskapet for menn ble spilt onsdag kveld, og overraskelsene kom på rekke og rad. For Alta IFs divisjonskolleger Bærum og Fram gikk det særdeles bra.

Bærum, som slo Alta IF 3-1 da lagene møttes på Sandvika stadion i midten av mai, vant 5-3 hjemme mot eliteserielaget Vålerenga. Bærum lå under 0-2, men kjempet seg tilbake og sendte VIF hodestups ut av cupen. Bærum ligger for øvrig bak Alta IF på tabellen i PostNord-ligaen avdeling 2.

Også Fram, som Alta IF slo 3-2 i Finnmarkshallen for en knapp måned siden, detonerte en cupbombe onsdag kveld. Gjestene fra Drammen tok en tidlig ledelse, men et selvmål og en straffescoring av Sindre Osestad sørget for en ny Fram-overraskelse. Hjemmelaget hadde fra før slått Start og Raufoss ut av norgesmesterskapet.

En annen kjempeoverraskelse kom i nord. Tromsdalen har ennå ikke vunnet en kamp på neste øverste nivå i år, og det så helsvart ut da Lasse Berg Johnsen ble utvist for hjemmelaget. Men vertene kriget Sarpsborg ut av stilen, og etter en time avgjorde Tomas Kristoffersen for hjemmelaget. 1-0 betydde at nok et eliteserielag er ute.

Tore Reginiussen og Rosenborg måtte ha ekstraomganger mot Ullensaker/Kisa, men tok seg videre etter en Samuel Adegbenro-scoring i spilleforlengelsen. Lillebror Mats Reginiussen scoret et av målene da Ranheim vant 3-0 borte mot Skeid. I tillegg til VIF, Godset og Sarpsborg røk Molde og Lillestrøm ut mot henholdsvis Aalesund og Strømmen. Det betyr at fem eliteserielag allerede er ute av cupen.

Ytterligere to lag fra øverste nivå kan lide samme skjebne i kveld. Alta IF møter som kjent Stabæk i Finnmarkshallen, mens Kongsvinger tar imot Tromsø på Gjemselund. Begge kampen har avspark klokken 18.00.

Her er trekningen for neste runde:

Fram Larvik - Bærum

Ranheim - Brann

Kristiansund - Odd

RBK - Aalesund

Viking - Alta/Stabæk

KFUM - Tromsdalen

KIL/TIL - Mjøndalen

Haugesund - Strømmen