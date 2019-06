Lager o-fest for 500 deltakere

sport

Medlemmene i Alta orienteringslag går en særdeles hektisk helg i møte. Førstkommende fredag går startskuddet for Midnattsolgaloppen 2019, som for aller første gang arrangeres i landets nordligste fylke. Og det er ikke noe småtteri som venter. Hele 500 deltakere fra inn- og utland er påmeldt til o-festen som starter på fredag og avsluttes søndag. 150 av disse utøverne skal også delta i et «oppvarmingsløp» i Màze i morgen (se siste avsnitt).