Ønsker seg en ellevill cupfest

Under Bryant Lazaros ledelse har Alta IF slått Porsanger og Fløya på bortebane i de to foregående cuprundene. Nå venter sesongens første NM-kamp i Finnmarkshallen, og det er en skikkelig godbit for både spillere, trenerteam og Alta-publikummet. Eliteserielaget Stabæk Fotball er nemlig Alta IFs motstander torsdag kveld.