Runa fikk EM-plass

Runa Lillegård har slitt mye med sykdom siden overgangen fra BUL til Lyn, og av den grunn ikke fått så mye spilletid på verken toppserielaget eller aldersbestemte landslag som ønsket. Men denne sesongen har 18-åringen fra Nordlysbyen sprudlet. Hun har notert seg for tre scoringer på de ti første kampene, og står også oppført med en nettkjenning i cupen.

Mandag fikk Runa gladmeldingen om at hun er tatt ut i den norske troppen som deltar i U19-EM i Skottland, der Norge møter Nederland, Skottland og Frankrike i gruppespillet. Åpningskampen mot Nederland spilles 16. juli.

– Mitt aller største øyeblikk i Lyn-drakta Runa Lillegård fikk store deler av fjorårssesongen ødelagt av sykdom. Nå er 18-åringen tilbake for fullt.

– De fleste i troppen har vært med siden oppstarten i fjor høst og utgjør en solid stamme som har prestert godt sammen over tid. Noen spillere har kommet til underveis og etablert seg i troppen som Hanne Larsen og Ragne Svastuen. Det er også veldig gledelig at Runa Lillegård er klar for landslagsspill igjen og med i troppen. Både Elisabeth Terland og Jenny Røsholm Olsen er tilbake i tilnærmet full trening, etter å ha vært ute med skader store deler av vårsesongen, og siden de har gode muligheter til å bli kampklare før EM har vi valgt å ta de med nå. En siste sjekk for de to blir treningskampen vår mot Stabæk 9. juli, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

Runa (17) fryktet at fotballkarrieren kunne være over Runa Lillegårds første sesong i Toppserien har ikke gått helt som planlagt.

– Vi har valgt å ta ut troppen i god tid før mesterskapet siden mange spillere går ut i ferie nå og for at klubbene skal få tid til å finne gode løsninger for kampene i den serierunden som satt opp under mesterskapet. Det blir viktig at spillerne bruker dagene fram til vi samles den 1. juli godt. De trenger avkobling og må ta helt treningsfrie noen dager, samtidig som de må holde i gang trening fram mot mesterskapet. Her må jeg berømme klubbene for et godt samarbeid, og vi har nå sammen med klubbene laget individuelle treningsplaner fram til EM for hver enkelt spiller. Målet vårt er å stille best forberedt til EM, sier Lexerød videre.

HER ER NORGES EM-TROPP:

Karen Oline Sneve - Lyn

Hanne Larsen - Medkila

Anna Langås Jøsendal - Avaldsnes

Vilde Gullhaug Birkeli - Røa

Elisabeth Terland - Klepp

Sara Iren Lindbak Hørte - Kolbotn

Joanna Alstad Bækkelund - Lyn

Malin Skulstad Sunde - Trondheims-Ørn

My Haugland Sørsdahl - Kolbotn

Marthine Østenstad Klepp

Emilie Bragstad - Trondheims-Ørn

Julie Blakstad - Fart

Rikke Bogetveit Nygard - Arna-Bjørnar

Elin Åhgren Sørum - Trondheims-Ørn

Olaug Tvedten - Avaldsnes

Runa Lillegård - Lyn

Celin Bizet Ildhushøy - Vålerenga

Ragne Svastuen - Røa

Matilde Alsaker Rogde - Klepp

Jenny Røsholm Olsen - Lyn

Norges kampprogram, gruppespill:

16.07. Nederland – Norge kl 17.00, Firhill Stadium, Glasgow

19.07. Skottland – Norge kl 19.15, Firhill Stadium, Glasgow

22.07. Frankrike – Norge kl 19.15, Firhill Stadium, Glasgow