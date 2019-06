Storinnrykk på Kvenvikmoen

sport

Til helga går startskuddet for årets nordnorske mesterskap i motocross. Første runde kjøres i Lakselv på lørdag. Dagen etter forflytter kjørerne seg til Kvenvikmoen motorpark, og det blir en fartsfylt begivenhet som Alta motorsportklubb gleder seg veldig til.

– Det er utrolig artig at interessen for årets NNM er så stor. Vi har over 60 påmeldte kjørere, og i tillegg tror vi det kommer et par deltakere til som ennå ikke har meldt seg på. Det blir et stort arrangement, og det er selvfølgelig svært gledelig, kommenterer Hilde Strøm Sarilla i Alta MSK.

Stort sett deltar kjørere fra Finnmark og Troms, men det er også en utøver fra Aurskog i Akershus som har meldt sin ankomst.

– Alt ligger til rette for to flotte løp. At det kommer kjørere helt fra Harstad er meget bra. Tidligere er det stort sett finnmarkskjørere som har stått på startstreken. Nå vil vi i større grad ha representanter fra hele landsdelen, smiler hun.

I samtlige NNM-runder kjøres det to heat i hver klasse. Plassering i heat nummer to teller mest hvis det er likt på poeng. Alta stiller med mange spennende kjørere, deriblant Mats og Marius Berg, samt Edvard Oliver Simensen. Disse tre har allerede deltatt i Nordcupen i Sverige og kjørt en NM-runde i Sør-Norge.