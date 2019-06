Knepen borteseier

sport

Tana - Alta 2 0-1:

Det nærmer seg halvspilt serie i 4. divisjon for menn, og det er kjempes en tett og spennende kamp om de gjeveste plasseringene. Alta IFs rekruttlag klinket nylig til med en sterk 3-2-seier over naboklubben Tverrelvdalen, som for øvrig slo Bjørnevatn 5-0 på hjemmebane lørdag ettermiddag. Dermed var det kun ett poeng som skilte Alta 2 og Porsanger i sistnevntes favør før helgas kamper.

Lørdag møtte Mate Dujilos mannskap Tana på bortebane. Hjemmelaget sto oppført med åtte poeng på sine syv første kamper, og var bare nummer ti på tabellen. Men de ga favorittene fra Nordlysbyen veldig god motstand, og til slutt var det bare ett mål som skilte lagene. Det var forsvarsspiller Hikmat Nazari som scoret målet og sørget for at Alta 2 fortsatt bare er ett poeng bak serielederen. Porsanger vant nemlig hele 11-1 hjemme mot Indrefjord en time etter at oppgjøret på Tana kunstgress var blåst av.