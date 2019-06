Bikket 50 scoringer i seriekamp nummer ni

sport

TIL - Bjørnevatn 5-0:

Det har blitt scoret ekstremt mye mål i 4. divisjon denne sesongen, og Tverrelvdalen-spillerne har vært de fremste bidragsyterne til den fantastiske målfesten. Ikke minst har TIL gjort Sparebank1 idrettspark til sin egen lille lekegrind. På de tre første hjemmekampene sto TIL oppført med ni poeng og formidable 26-6 i målforskjell. Og bedre skulle det bli.

Lørdag var det Bjørnevatn som sto på motsatt banehalvdel, og det ble en begivenhetsrik match. Hjemmelagets målvakt Alexander Ellingsen fikk se det røde kortet etter bare 20 minutters spill, men TIL ledet allerede 1-0 på dette tidspunktet. Og selv med en mann mindre på banen økte de ledelsen slik at det sto 2-0 til pause. David Dong-Hee Vik og Stein-Arne Mannsverk scoret målene.

Det var ventet at Tverrelvdalen måtte forsvare seg mye etter pause, men etter få minutter ut i omgangen ble også Bjørnevatn redusert til ti spillere. En av gjestenes forsvarere pådro seg to gule kort med to minutters mellomrom og måtte forlate banen. Dermed fikk TIL-guttene mer plass og bedre forutsetninger for å ro i land seieren. Lasse Biti Næss, Rickard Ellingsen og Joachim Fossmo satte inn hvert sitt mål og sørget for en overbevisende 5-0-triumf.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det guttene presterte i dag. Spesielt defensivt synes jeg vi var solide, og vi lot ikke det røde kortet ødelegge for oss. Spillerne viste fantastisk lagmoral i denne matchen, skryter TIL-trener Kjetil Thomassen, som ble tvunget til å gjøre noen tøffe valg underveis.

– Da Alexander fikk se det røde kortet ble jeg nødt til å gjøre en endring. Vi var nødt til å ta ut en utespiller, og valget falt på Anthony Logje. Det likte han dårlig, og det skjønner jeg veldig godt. Det var surt å måtte ofre en av spillerne på denne måten. Jeg beklager det, men jeg måtte gjøre et valg som etter mitt syn var det beste for laget, sier Thomassen til A-sporten.

Han synes det var godt å se at spillerne jobbet knallhardt for hverandre. Da TIL møtte Alta 2 i Finnmarkshallen tidligere i uka ble det tap, og Thomassen likte svært dårlig det som skjedde i sluttminuttene. Både Svein Ove Thomassen og Johnny Mathis Opgård Utsi fikk se det røde kortet.

– At vi slapp inn mål og tapte 2-3 helt på slutten etter å ha gjort et strålende comeback var surt. Men det kan man akseptere. Da er det vanskeligere å tilgi de to røde kortene, og spesielt hendelsen som førte til den siste utvisningen. Det er ikke slik vi ønsker å fremstå. Jeg tok selv kontakt med Alta IF og beklaget hendelsen i ettertid. Det gamle A-laget til Tverrelvdalen hadde et litt tvilsomt rykte. Det skal ikke "nye" Tverrelvdalen IL ha, fastslår Thomassen.

Med 5-0-seier over Bjørnevatn bikket TIL 50 scoringer i serien, og dette var bare lagets niende kamp for sesongen.