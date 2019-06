Avgjorde toppkampen med tre nye scoringer

sport

Alta 2 - TIL 3-2:

Både Alta IFs rekruttlag og Tverrelvdalens fotballherrer har vært særdeles målfarlige så langt denne sesongen. Lagene hadde scoret henholdsvis 40 og 43 ganger på sine åtte og syv første kamper i 4. divisjon, og tirsdag kveld møttes topplagene i Finnmarkshallen.

Vebjørn Atle Skorpen har vært i strålende form, og sto oppført med 11 mål på syv kamper for Alta 2 foran tirsdagens match. Med to nye scoringer etter 14 og 21 minutter sørget han for at hjemmelaget ledet 2-0 til pause. Men gjestene fra Dalen slo tilbake i andre omgang, og to nettkjenninger av Daniel Reginiussen sørget for balanse i regnskapet.

Begge lag gikk for tre poeng, og det ble en spennende avslutning på matchen. Et par av Tverrelvdalen-spillerne klarte ikke å styre temperamentet i de hektiske sluttminuttene, noe som ga hjemmelaget en fordel helt mot slutten. Etter 86 minutters spill fikk TIL-maestro Svein Ove Thomassen sitt andre gule kort for dagen, og måtte forlate banen.

Få minutter senere satte Vebjørn Atle Skorpen inn sitt tredje mål med et flott hodestøt. Gjestene klarte ikke å svare, og høyreback Johnny Mathis Opgård Utsi presterte i stedet å bli utvist. Med ni mann på banen hadde TIL lite å stille opp med, og Alta 2 tok tre poeng i lokaloppgjøret.

– Jeg synes vi spilte en veldig god førsteomgang, der vi hadde veldig bra kontroll. Vi gjorde det vanskelig for oss selv med et par defensive blundere etter pause. Men guttene kjempet seg tilbake, scoret det avgjørende målet og holdt hodet kaldt i de kaotiske sluttminuttene. Det skal de ha honnør for, kommenterer Alta 2-trener Mate Dujilo, som er full av lovord om lagets toppscorer Vebjørn Atle Skorpen.

– Vebjørn har vært helt fantastisk denne sesongen. 14 mål på åtte kamper er imponerende, fastslår han.