A-børsen: «Ofret seg og reddet ett poeng på overtid»

Stoppet tapsrekka Kyle Spence og Magnus Nikolaisen sørget for ett poeng borte mot Asker.

Daniel Rojas (AB) 7

Sjanseløs på baklengsmålene. Hadde et par-tre kvalifiserte redninger før pause, og fulgte opp med en verdensklasseredning i andre omgang. Ofret seg og reddet ett poeng på overtid.

Runar Overvik 4

Ble lurt, mistet ballen, slo feilpasninger og var igjen svak defensivt. Veldig mye bedre fremover på banen. Mange gode innlegg, blant annet på 1-1-målet.

Aleksander Bjørnvåg 3

Mistet sin mann på det første baklengsmålet. Gjorde ellers en brukbar jobb i duellspillet, og hadde en viktig blokkering rett før pause. Ut med skade.

Øyvind Veseth Olsen 3

Ble lurt noen ganger, og maktet ikke å stoppe innlegget som ga Asker 1-0. Må også dele skyld med Nome på det andre baklengsmålet. Vant noen dueller.

Håvard Nome 4

Stort sett kontroll, men fulgte ikke sin mann da Asker gikk opp i 2-1-ledelse. Gikk seirende ut av noen dueller. Hadde også et par gode involveringer offensivt.

Dag Andreas Balto 4

Brukte for lang tid med ballen, og slo stort sett pasninger på tvers og bakover. Dro ned tempoet. Et par fine rykk og offensive bidrag, men sprudlet ikke.

Christian Reginiussen 5

Best på midtbanen. Hadde en fin målgivende pasning til Magnus Nikolaisen, og kom til et par avslutninger. Solid jobb defensivt til tider. Noen svake pasninger.

Felix Adrian Jacobsen 4

Løp mye og jobbet godt defensivt, men klarte veldig sjelden å gjøre noe fornuftig med ballen i beina. Klarte seg bra som midtstopper i andre omgang.

Magnus Nikolaisen 5

Involvert da Alta IF utliknet til 1-1, og vartet selv opp med et flott mottak og god avslutning på 2-2. Et par gode, men også noen svake innlegg.

Guyon Philips 4

Får pluss i boka for godt mottak, fin skjerming av ballen og perfekt målgivende pasning til Spence. Lyktes ellers med svært lite. Misset på et par skudd.

Kyle Spence 5

Hjalp til defensivt et par ganger, og skapte litt på Alta IFs venstreside. Sikker på 1-1-målet. Burde ha scoret ett mål til, men fikk skuddet blokkert. Fine detaljer.

Gustav Severinsen 4

Fikk sjansen de siste 45 minuttene, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen. Et par fine detaljer, men slo stort sett pasninger på tvers og bakover.

Sum 11 spillere: 48

Sum 12 spillere: 52

Innbyttere:

Gustav Severinsen 45 min. for Aleksander Bjørnvåg