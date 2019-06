Reginiussen-brødrene topper scoringslista i klubbene sine

sport

Tore og Mads Reginiussen er ikke spisser, men har scoret mest av alle i sine respektive klubblag. De garanterer likevel at de ikke blir målkonger for Rosenborg og Ranheim.

– Det er litt spesielt, det er jo det. Men nå skal det sies at det er ingen av oss som har 15 mål, så toppscorere i den forstand er vi vel ikke, sier Tore Reginiussen til Adresseavisa.

De har da heller ikke scoret flust med mål i løpet av de ti serierundene, det handler nok mer om at spissene ikke er blitt varme i trøya. Tore har nemlig scoret to mål og topper lista for RBK sammen med Mike Jensen.

Lillebror Mads har tre mål for Ranheim.

– Det er absolutt akseptabelt med to mål så langt. Det er jo det jeg hadde totalt i hele fjorårssesongen. En ok start, sier Tore, som likevel er klar på at han ikke liker at Mads har ett mål mer.

Denne helga hadde både Rosenborg og Ranheim base i storhallen på Frøya. Tore utsteder en garanti overfor Adresseavisa.

– Jeg blir med 100 prosents sikkerhet ikke toppscorer i Rosenborg. Det kan jeg garantere her og nå. Men jeg nyter det enn så lenge. Det var fint å gå inn i ferien som toppscorer, smiler han.

Ikke nok med det: Minstebror Christian Reginiussen er med sine tre mål, før dagens kamp mot Asker, på 2. plass i Alta IF. Her er det Guyon Phillips som troner på topp med fire scoringer.