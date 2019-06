Tapte toppkampen mot TUIL

sport

TUIL - BUL 3-0

BULs fotballdamer kjemper helt i toppen av 2. divisjon avdeling 9, og har sanket like mange poeng som serieleder Tromsø - med 10 poeng på fire kamper. Før kampen mellom BUL og TUIL lørdag, lå Tromsdalen like bak på tabellen med 7 poeng på tre kamper. Dermed var det duket for et realt toppoppgjør på TUIL arena lørdag ettermiddag.

Uheldigvis for BUL-damene tok hjemmelaget ledelsen med Birthe Karoline Stenberg midtveis i første omgang. BUL var ikke effektive nok foran mål, og mot slutten av kampen sørget to keepertabber fra BULs unge Nathalie Jakobsen Kristiansen til at alle tre poengene ble igjen i Tromsø.

BUL-trener Terje Fallsen forteller til Altaposten at jentene hans var svært skuffet etter å ha tapt toppkampen mot TUIL. Han mener selv at de spilte en god kamp, til tross for 3-0-tap.

– Vi spiller i utgangspunktet en god kamp i dag, da blir det ekstra surt å ikke få noe med seg fra Tromsø. Vi gjør en kjempegod første omgang, spillet glir godt og vi kommer til flere sjanser. I andre omgang har vi mye ballbesittelse og styrer kampen, men klarer ikke å komme til de helt store sjansene. Men så får de to kontringer på slutten av kampen, i tillegg til at Nathalie gjør to tabber som hun burde vært foruten i dag som gjør slik at det blir 3-0, sier Fallsen.

– Det er så enkelt at vi må bli flinkere på å score på de sjansene vi skaper og ikke slippe inn mål selv. Vi gjør veldig mye bra i dag, og tør å spille fotball. Det skal jentene ha honnør for, sier han.

Med nederlaget for TUIL lørdag ligger BUL på en tredjeplass i 2. divisjon avdeling 9, med samme poengsum som Tromsø-lagene Tromsø og Tromsdalen, men med svakere målforskjell og en kamp mer spilt.

– Vi henger fortsatt veldig godt med. Både TUIL og Tromsø kan ta poeng mot hverandre. Vi føler vi har vært bedre mot samtlige lag vi har møtt til nå, avslutter BUL-treneren.