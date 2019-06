Sebastian kriget inn seiersmålet for BUL: – Utrolig deilig

sport

BUL - Tana 1-0

Lørdag ettermiddag jaktet Jon Steinar Eriksen og Sondre Andersens menn sin fjerde strake seier i 4. divisjon, da Tana gjestet Coop-banen. Kampen uvtiklet seg til å bli en skikkelig krigerkamp mellom blåtrøyene fra Alta vest og bortelaget fra Øst-Finnmark.

En halvtime ut i kampen var bortelaget nærmest ved å tegne seg på scoringslisten, da en Tana-spiller headet ballen i tverrliggeren. Det var også det nærmeste lagene kom nettkjenning før pause.

Etter hvilen fortsatte kampen å bølge frem og tilbake, men BUL var i store deler av omgangen det førende laget. Det så lenge ut som det skulle bli en målløs affære, før Sebastian Sørnes Holmvik (18) dukket opp i feltet like før slutt, og kriget inn seiersmålet for hjemmelaget.

– Det føltes utrolig deilig å sette inn målet. Jeg blokkerte først skuddet til Aleksander (Kjellmann Nygård) som var på tur mot mål, da tenkte jeg at det ødela muligheten for å få en scoring. Men så kommer innlegget inn fra siden og da satte jeg ballen i mål. Det var en helt utrolig følelse, sier en glad matchvinner etter kampslutt.

Bossekopingene hentet minimalt med poeng i starten av sesongen. Etter 1-0 seieren mot Tana, sikret de sin fjerde seier på rad.

– Jeg tror det bare går oppover fra nå. Jeg tror vi kan være helt oppe blant de fire beste, sier Sebastian.

Trener Sondre Andersen er stolt over hvordan guttene hans har klart å snu den svake sesongstarten til fire strake seiere.

– Det kjennes helt nydelig å ta seieren i dag. Fire på rad og tolv poeng på to uker, er helt fantastisk. Nå er vi virkelig med igjen etter å ha hatt en dårlig sesongstart. Om vi klarer å holde denne formen, så ser jeg bare en videre oppside for vår del. Vi er blitt bedre på å kontrollere kamper og slippe motsanderne mindre til. I tillegg har vi blitt mer effektiv foran målr, sier Andersen, som erkjenner at matchen mot Tana var tøff.

– Tana gjør det vanskelig for oss i dag. De varierer mellom lavt og høyt press i hele kampen og er spesielt gode i lavt press. Da blir det vanskelig å trenge gjennom forsvaret deres. Kampen er jevn, men til slutt vinner vi kampen fortjent, oppsummerer BUL-treneren.