Sápmi røk ut av mesterskapet

sport

Samelandslaget, som nå går under navnet FA Sápmi, har denne uka spilt landskamper i Artsakh. Her arrangeres europamesterskapet i fotball for land som ikke er tilknyttet FIFA.

Sápmi er et av medlemslandene i CONIFA, og har deltatt i turneringen med flere lokale spillere. Tverrelvdalen idrettslag hadde ikke mindre enn tre spillere med. Dette var Aleksander Ellingsen, Rickard Ellingsen og Stein-Arne Mannsverk. Også Mika Hætta fra Kautokeino idrettslag var med. BUL-trener Jon-Steinar Eriksen var for øvrig FA Sápmis hovedtrener under dette mesterskapet.

Tirsdag ettermiddag spilte FA Sápmi sin tredje og siste gruppespillkamp, og de trengte en seier for å ha et håp om å gå videre etter 2-3-tap for vertslandet Artsakh og 0-1-tap for Abchazien. Tirsdag møtte de Chameria, og nok en gang møtte de samiske spillerne overmakten. FA Sápmi tapte 0-4 og er dermed ute av mesterskapet.

– Det var en sliten og skadeutsatt gjeng som tapte den siste kampen. Vi hadde hele seks spillere på skadelista, skriver FA Sápmi på sin facebookside.

Rickard Ellingsen og Stein-Arne Mannsverk spilte alle kampene. Aleksander Ellingsen voktet målet mot Abchazien. Her fikk også Mika Hætta tillit fra start.

Mesterskapet er ikke helt over for FA Sápmi. De skal spille en siste plasseringskamp før de reiser hjem. Padania er FA Sápmis motstander, og kampen spilles på torsdag.