Tøff start - men kan fortsatt gå videre

sport

Samelandslaget, som nå går under navnet FA Sápmi, er på plass i Artsakh. Her arrangeres verdensmesterskapet i fotball for land som ikke er tilknyttet FIFA. Sápmi er et av medlemslandene i CONIFA, og deltar i turneringen med flere lokale spillere. Tverrelvdalen IL har ikke mindre enn tre spillere med. Dette er Aleksander Ellingsen, Rickard Ellingsen og Stein-Arne Mannsverk. Også Mika Hætta fra Kautokeino IL er med.

BUL-trener Jon-Steinar Eriksen er FA Sápmis hovedtrener under dette mesterskapet.

I lagets første kamp ble det 2-3-tap for arrangørlandet Artsakh. Både Rickard Ellingsen og Stein-Arne Mannsverk startet i en kamp der Benjamin Zackrisson og Kristoffer Edvardsen scoret målene for FA Sápmi.

I andre kamp møtte de Abchazien. Her ble det 0-1-tap. Aleksander Ellingsen fikk tillit mellom stengene, mens Rickard Ellingsen, Stein-Arne Mannsverk og Mika Hætta var med fra start.

Til tross for tapene innledningsvis lever håpet om avansement til semifinale. FA Sápmi er nødt til å vinne tirsdagens kamp mot Chameria med minst 2-0 samtidig som Abchazien vinner mot Artsakh.