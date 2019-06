Knallsterkt av Noah i kamp med et kobbel av Tromsø-ryttere

sport

I vinter vant 15-åringen terrengsykkelkonkurransen Skaidi fatbike, som var et uoffisielt NM for ungdom.

I helga viste han muskler i konkurranse med sterke Tromsø-syklister.

Noah Sivsønn Pettersen tok sølvplass, både på tempo og i gaterittet lørdag, ikledd den blå Nerskogen-trøya. I temporittet var han bare 18 sekunder bak vinneren Jakob Viklund.

Roger Ingebrigtsen i vertsklubben Tromsø CK er kraftig imponert av gjesten fra Finnmark. Han kjempet alene mot lokale syklister i Tromsøs gater.

– Gaterittet senere på dagen ble en spektakulær opplevelse. For første gang gikk det et sykkelritt inne i rulleski-løypa i Tromsø. Først syklet de 11 knallharde runder, før finalerunden gikk. Tidlig i rittet stakk Jakob og Noah av. Men på slutten viste tromsøgutten seg sterkest og Noha ble nummer to, forteller Ingebrigtsen.

– Jeg er bare sånn passe fornøyd, sa Noah.

Men han har ingen grunn til å henge med hodet, ifølge Roger Ingebrigtsen. Alle andre var nemlig kraftig imponert over at han utfordret den dyktige Tromsø-syklisten.