Hamrer inn scoringer

Alta 2 - Honningsvåg 6-1:

Det har blitt scoret ekstremt mye mål i 4. divisjon denne sesongen, og det er to Alta-lag som har herjet som verst. Tverrelvdalen IL har scoret 11 og 12 mål i to av sine hjemmekamper, mens Alta 2 har rekorden med 14 nettkjenninger i hjemmemøtet med bunnlaget Nordlys. Og det er spesielt to angrepsspillere som har utmerket seg for divisjonens mest målfarlige lag.

Ti mål på fem kamper

På de seks første seriekampene har Stein-Arne Mannsverk notert seg for imponerende 16 fulltreffere for Tverrelvdalen. TIL har scoret hele 39 mål innledningsvis i år.

Også Alta 2 har vært ivrige foran motstanderens mål med sine 31 scoringer på seks kamper. Her er det angrepsspiller Vebjørn Atle Skorpen som har vært giftigst, og med tre mål i onsdagens hjemmemøte med Honningsvåg har han ti scoringer på fem kamper. Han var ikke med da Alta IF-rekruttene tapte 1-3 borte mot Bjørnevatn i andre serierunde.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det Vebjørn har prestert så langt i år. Ti mål på fem kamper er veldig bra. Tidligere har han operert litt bak spissen, men denne sesongen er det han som har vært lengst fremme på banen, og det har fungert godt i denne divisjonen. Vebjørn er en spiller med flott innstilling og gode ferdigheter, og jeg håper at han fortsetter den fine utviklingen slik at han får flere muligheter på A-laget, sier Alta 2-trener Mate Dujilo.

Vebjørn Atle Skorpen var ikke tilgjengelig for kommentar i formiddag.

Henger med i toppen

Skorpen fikk en pangstart på sesongen med fem scoringer da Indrefjord ble slått 8-2 i seriepremieren. Han fulgte opp med ett mål mot BUL (2-0-seier) og ett mål mot Nordlys (14-0-seier). Da Alta 2 slo Honningsvåg 6-1 på onsdag vartet han opp med sitt andre hattrick for året. De øvrige målene ble scoret av Johan Mikkelsen Gaup, Jørgen Brandser Hammari og Ola Ek Mannsverk.

– Resultatet var bra, men jeg er ikke helt fornøyd med spillet. Vi klarte ikke å holde oppe det gode tempoet vi viste i hjemmekampen mot Nordlys, kommenterer Dujilo.

Han skulle gjerne sett at 4. divisjon var jevnere enn det man har sett så langt i år. Det har vært tidvis veldig stor kvalitetsforskjell på de seks beste og seks svakeste lagene.

– Det er ikke bra for utviklingen til de unge spillerne. Av 22 kamper har vi kanskje ti tøffe matcher. Det er litt for lite i løpet av et år.