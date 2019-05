Får Stabæk på besøk i 3. runde av cupen: – Med en fullsatt hall kan alt skje

sport

Mandag klokken 14.00 offentligjorde Norges fotballforbund hvordan kampene av 3. runde i cupen spilles. Der ble det klart at eliteserielaget Stabæk gjester Alta til storkamp i Finnmarkshallen torsdag 20. juni.

Før trekningen håpet flere i Alta IF-leiren på noen andre enn TIL og TUIL, og mange drømte om å få storheter som Brann, Rosenborg eller Vålerenga til Nordlysbyen. Andreas Markussen, assistenttrener i Alta IF, er likevel strålende fornøyd med dagens trekning.

– Vi har alle muligheter til å få med oss noe fra kampen. Det mener jeg helt seriøst. Først og fremst er det utrolig artig at vi får eliteserie-motstand. Kampen mot stabæk er fullt mulig å vinne. De er et godt lag, men har sine ufordringer. De har ikke akkurat imponert i eliteserien så langt. Her hjemme, med en fullsatt Finnmarkshallen i ryggen kan alt skje, sier Markussen.

Bærums-laget sliter for tiden i Eliteserien og ligger på nest sisteplass etter å ha tapt fire av deres fem siste kamper.

– I tillegg har vi mye selvtillit. Også er det sånn at når man møter et eliteserielag får man massevis av ekstra energi. Vi har voldsomt lyst til å sjokkere Stabæk og ta en skalp. Vi kommer til å være veldig klare til å klinke til når dommeren blåser i gang kampen. Om de jekker litt ned på kravene deres, så skal vi utnytte det til det fulle, sier Markussen, som oppfordrer hele Alta til å komme på kamp 20. juni.

– Vi håper Alta mobiliserer sammen med oss i Finnmarkshallen også klinker vi til. Det er slike kamper hvor minnene skapes. TIL-seieren fra 2011 ligger fortsatt friskt i minne og betyr mye for flere. I en fotballsesong har man ofte opp- og nedturer, men det er øyeblikk som det som folk ofte husker og setter ekstra pris på. Vi gleder oss enormt og håper vi kan skape en minnerik opplevelse for oss selv, men like mye for hele Alta, avslutter assistenttreneren.

Slik spilles 3. runde i cupen:

19/6:

Grorud – Mjøndalen

Bærum – Vålerenga

Skeid - Ranheim

Strømmen – Lillestrøm

Ull/Kisa – Rosenborg

Sandefjord – Odd

Fram – Strømsgodset

Sandnes Ulf – Viking

Bryne – Haugesund

Nest-Sotra – KFUM Oslo

Sogndal – Brann

Aalesund – Molde

Levanger – Kristiansund

Tromsdalen – Sarpsborg 08

20/6:

Kongsvinger – Tromsø

Alta – Stabæk