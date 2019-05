Alta IFs nye publikumsyndling

sport

De drøyt 345 tilskuerne som var tilstede i Finnmarkshallen under Alta IFs sterke 3-2 seier over Fram Larvik søndag ettermiddag, fikk langt på vei valuta for pengene. Hjemmelaget vartet til tider opp med fantastisk angrepsfotball og viste seg fra sin aller beste side etter pause.