– Perfekt oppladning til NM

sport

Alta svømmeklubb arrangerte Sommerstevnet i Nordlysbadet denne helga. Der deltok flere av svømmeklubbens NM-klare uttøvere. En av svømmerne som utpreget seg ekstra var Gard Fossmo Sundby. På 50 meter fri var det ingen som kunne måle seg med Fossmo Sundby.

– Var dette den optimale oppladningen til NM?

– Ja så absolutt, det var helt perfekt. Å få svømme på hjemmebane, og gjøre det så bra, var kjempegøy, sier Fossmo Sundby, som opprinnelig er fra Hammerfest.

Alta-svømmeren roste stevnet i Nordlysbadet og er fornøyd med arrangementet.

– Det har vært veldig bra. I tillegg tok en lagkamerat av meg, Karl Andre Thomassen, NM-krav. For min del har jeg klart en personlig rekord under stevnet, jeg er godt fornøyd med det, smiler han, og skryter av lagkameratene sine.

– Både Karl Andre (Thomassen) og Oskar (Ordemann Olsen) er helt råe. Det er god konkurranse mellom oss, noe som trigger meg til å bli enda bedre på trening hver dag.

Norgesmesterskapet arrangeres i Drammen fra 4.-7. juli. Alta svømmeklubb deltar med fire svømmere, i tillegg til et stafettlag på herresiden. De fire svømmerne, inklusiv Fossmo Sundby er Karl Andre Thomassen, Siiri Næss, og Kaia Norbye.

– Det handler om å trene best mulig i måneden før. Vi drar til Calleja, som er nord for Barcelona, på treningssamling i midten av juni. Da får vi prøvd ut toppidrettslivet i noen uker. Det blir kjempegøy, sier Fossmo Sundby, som deltar for aller første gang i senior-NM.

– Jeg håper å komme til finalen på 200 meter rygg, avslutter han.