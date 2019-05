Sterk sliteseier i toppoppgjøret mot Fram

sport

Alta IF - Fram 3-2 (1-1):

Det var et revansjesugent Alta IF lag som fikk Fram Larvik på besøk til toppoppgjør i Finnmarkshallen søndag ettermiddag. Bryant Lazaro og Andreas Markussen måtte klare seg uten midtbanekrigeren Christian Reginiussen, som pådro seg en lyskeskade i cupkampen i midtuka mot Fløya.

Det ble en fartsylt start på kampen og det var vertene som kom best i gang i Finnmarkshallen. Litt under halveis ut i omgangen gikk Fram Larvik opp i ledelsen med Mame Mor Ndiaye.

Etter scoringen jaget et desperat Alta på for en utligning. Rett før pause fikk de endelig den sårt tiltrengte scoringen med Brage Berg Pedersen. Den innlånte TIL-spilleren, som scoret to i midtuken mot Fløya, var sikker fra ca. 16 meter, fra en retur på corner.

Uheldigvis for Berg Pedersen og Alta måtte angrepsspilleren ut med skade etter sidebytte.

Alta kom best ut av startblokkene i andre omgang. Knappe syv minutter inn i omgangen serverte stanget Guyon Philips hjemmelaget i ledelsen, etter et flott innlegg servert av Kyle Spence.

Alta IFs kaptein Mats Frede Hansen økte ledelsen til 3-1 da han dukket opp på bakerste stolpe og satte ballen kontant i mål.

Fram Larviks Henrik Byklum reduserte til 2-3 på frispark like før slutt, men det var ikke nok til å stoppe at alle tre poengene ble igjen i Finnmarkshallen.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik (Andreas Fossmo fra 73. min.), Øyvind Veseth Olsen (Aleksander Bjørnvåg fra 69. min.), Mats Frede Hansen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Gustav Severinsen, Brage Berg Pedersen (Felix Adrian Jacobsen fra 46. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Kyle Spence