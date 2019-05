Målgivende fra Mads

sport

Michael Karlsen ble den store helten for Ranheim da han scoret kampens eneste mål i eliteserieoppgjøret mot Strømsgodset søndag.

Først trodde Karlsen at han hadde sendt hjemmelaget i føringen etter bare åtte minutter med et lekkert hodestøt, men spissen ble vinket av for offside ved den anledningen. Han skulle imidlertid ta en rask revansje.

Bare minuttet etter var han på rett side og pirket inn 1-0 til hjemmelaget fra nærmest identisk posisjon, etter et lekkert innlegg fra altaværingen Mads Reginiussen. Han valgte å feire foran linjemannen som minuttet før hadde vinket han av.