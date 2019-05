– Situasjonen er snudd på hodet

sport

Rosenborg er klar for bortekamp mot Brann og altaværingen sier til Adresseavisa at ting er snudd på hodet.

Vanligvis har de reist til Bergen senhøsten for å hente hjem «bøtta».

– Vi vet at ingenting blir avgjort med denne kampen, men akkurat nå handler det bare om å bygge stein på stein og komme oss litt ut av det trøbbelet vi har havnet i. Jeg tror det vil gjøre mye for oss mentalt å få noen trepoengere. Da kommer vi til å slippe oss mer løs og bare se bedre og bedre ut. Akkurat nå handler det om å spille på seg selvtillit gjennom gode prestasjoner, sier midtstopperen til Adressa.

Reginiussen tror spillerne må løse sin egen rolle på en best mulig måte for å få stengt igjen bak på banen.

– Og så må man selvfølgelig henge sammen som et kollektiv for å gjøre det vanskeligst mulig for motstanderen. Det er ikke noe tvil om at vi har sluppet inn for mange enkle mål til nå, erkjenner 33-åringen overfor avisa.