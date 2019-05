Rikke og Ane digger volleyball

sport

– Vi har kommet hit fordi vi liker å holde på med sporten og virkelig digger volleyball, sier de samstemte.

Begge to er rutinerte volleyballspillere til å være så ung. Rikke har spilt volleyball i syv år, mens venninna Ane er inne i sitt fjerde år på volleyballbanen.

Skikkelig lagsport

– Hva er det med volleyball som fanget interessen deres?

– Laget er det viktigste i sporten. Uten godt lagspill kommer man ingen veier, sier Ane.

– Hele laget er avhengige av hverandre, det gjør hele laget mer samlet på og utenfor banen, mener Rikke.

Begge tenåringsjentene har vært innom flere andre idretter, de tror miljøet innenfor volleyballen i Alta har hatt mye å si for hvorfor de valgte idretten.

– Ja, det er absolutt et mer åpent miljø her enn i en del andre idretter, sier de.

Flere nye innom

Thomas Mølmen Isaksen i Alta IF volleyball er godt fornøyd med dagens turnering, og spesielt den gode stemningen som var i hallen.

– Det var veldig koselig og gøy. Det var viktig for oss at dette ikke skulle være så alvorlig, alle var velkommen. Vi er fornøyde med arrangementet, men håper på at det kommer enda flere neste gang, vi har rom for flere, sier han.

– Det var flere nye innom turneringa som kunne spille litt volleyball, men som vi ikke kjente til. Ingenting er bedre enn det, det er vi storfornøyde med, asvlutter han.

Se flere bilder fra miksturneringen i bildekarusellen øverst i saken.