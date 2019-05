Magnus klar for profflivet

sport

Magnus Hart ble elsket av både lagkamerater, ledelse i Tverrelvdalen IL og publikum. Hans positive væremåte, hans dedikasjon til fotballen og ydmyke framtoning til tross for at han hadde en cupfinale på sin fotball-CV, gjorde at sterkt savnet i Dalen. Samtidig gleder hele klubben seg, inklusiv trener Kjetil Thomassen, over at Hart vraket en ny sesong med Dalen og dro sørover for å realisere drømmen om å leve av fotballen.

– Ingenting er banket i stein, men et to ukers prøvespill ser ut til å gi meg en bra profesjonell kontrakt. Fram til sommeren blir jeg imidlertid i moderklubben Drøbak/Frogn i 3. divisjonen og får gjensyn med Norild i seriespill, forteller Hart når TIL-avisa tar kontakt etter at en serierunde er gått.

X-faktor

Stein Arne «Lole» Mannsverk, den som er pekt ut til å bli klubbens nye X-faktor og fylle Harts fotballsko, sier at Magnus Hart var en berikelse for Tverrelvdalen.

– En utrolig god fotballspiller, men en lagkamerat som var ydmyk og aldri satte seg selv foran laget. En spiller som gjorde at det var artig å se oss spille, og en medspiller som gjorde de arti å spille på samme lag, sier Lole.

Proff i Mosta FC

Han kan bli en av Norges neste profesjonelle spillere. Magnus har allerede vært på to ukers prøvespill i toppklubben FC Mosta. Klubben spiller i Premier League, rett nok maltesiske Premier League og har vært i toppdivisjonen siden 2010.

Det internasjonale overgangsvinduet var imidlertid stengt før prøvespillperioden var avsluttet, og neste sjanse til kontrakt kommer derfor når vinduet åpner til sommeren.

– Jeg er veldig godt fornøyd med prøvespillet og følte at jeg fikk vist fram mine kvaliteter. Tilbakemeldingen fra klubben var veldig gode, og det er grunnen til at jeg kun har forpliktet med å spille for min moderklubb Dørbak/Frogn fram til sommeren.

Etter det TIL-avisa erfarer var det lenge snakk om en svært lukrativ proffkontakt i Kina for Hart. De lyktes ikke, og den tidligere Dalen-spilleren kan i stedet ende på Malta.

Ny motivasjon

Hart forteller at han er en type spiller som må ha frihet og trives for å kunne prestere. Da han valgte å spille for Tverrelvdalen på et divisjonsnivå langt under det han hadde vært på, var en av grunnene at han ønsket å få fram gleden mot fotballen. Bak seg hadde han flere innhopp i den norske eliteserien for Sarpsborg og en tapt cupfinale, en finale som han rett nok ikke kom på banen fra benken.

– Jeg angret aldri på at jeg ble Dalen-spiller. Flere spillere holder et veldig høyt sportslig nivå, men enda viktigere er at miljøet både på laget og i klubben gjorde at fotballen igjen ble veldig artig. Sesongen i Dalen ga meg ny motivasjon til å gi alt for å holde drømmen om proffspill levende, sier Magnus.

Artikkelen er skrevet av Jarle Mjøen for Tverrelvdalen IL og ble først publisert i TIL-avisa.